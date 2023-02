Reform des Verteidigungsministeriums : Pistorius gibt Bonner Hardthöhe Bestandsgarantie

München Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius verschafft sich in atemberaubenden Tempo einen Überblick über die Großorganisation Bundeswehr. Auch das Ministerium will er umbauen. Jetzt hat er der Bonner Hardthöhe eine Bestandsgarantie gegeben. Es gehen keine weiteren Jobs von Bonn nach Berlin

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat der Bonner Hardthöhe als erstem Dienstsitz des Verteidigungsministeriums eine Bestandsgarantie gegeben. Pistorius sagte am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz unserer Redaktion: „Ich plane grundsätzlich keine Verlagerung von Jobs von Bonn nach Berlin. Das wäre kontraproduktiv. Die Mitarbeitenden in Bonn haben große Aufgaben vor sich und sind hochmotiviert.“ Zuletzt hatte Pistorius in einem Interview mit dem „Spiegel“ von der Notwendigkeit einer Reform seines Ministeriums gesprochen. 3000 Mitarbeiter an zwei Standorten in Bonn und Berlin seien „tatsächlich sehr viele“. Er werde sich auch die Strukturen des Ministeriums ansehen müssen. Es müsse wieder eindeutige Verantwortlichkeiten geben und keine Parallelstrukturen. Pistorius will wieder „eine zentrale Stelle, die Entscheidungen steuert und koordiniert“. Ob dies explizit ein Planungsstab sein werde, ließ Pistorius in München allerdings offen. Er wolle vor allem wieder Abläufe beschleunigen und dies fange man sinnvollerweise nicht dem Abbau von Stellen an. Pistorius am Rande der Sicherheitskonferenz zur Zweiteilung seines Hauses: „Wir brauchen ein starkes Ministerium – auch am Dienstsitz in Bonn.“