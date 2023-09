Absichtserklärung mit Israel für den Kauf von „Arrow 3“ Ein Schutzschirm für Deutschland

„Arrow 3“ soll kein totes Kapital werden, sondern gut investiertes Geld in Deutschlands Sicherheit. An drei Standorten soll der Schutzschirm gegen weitreichende Raketen aufgestellt werden. Einer ist schon benannt. In Holzdorf/Schönewalde, an der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen-Anhalt, soll eine Einheit mit „Arrow 3“ stationiert werden. Als Optionen für die beiden anderen Standorte gelten Husum im Norden und Lechfeld im Süden. Pistorius will sich aber noch nicht festlegen, auch nicht an dem Tag, da die Absicht für den Kauf von „Arrow 3“ offiziell geworden ist. „Das wird noch abgestimmt“, sagt der Minister knapp zur weiteren Standortauswahl. Ende 2025 soll „Arrow 3“ mit einer Anfangsbefähigung bei der Truppe eingeführt werden. Amtskollege Gallant sagt zu Fragen über die Präzision wie auch zu den Kosten des deutsch-israelischen Deals: „Es (Arrow 3) ist sehr genau. Und es ist teuer.“ Die Treffergenauigkeit gibt Gallant mit „97 bis 98 Prozent“ an. Als Kosten waren bislang von israelischer Seite rund vier Milliarden Euro genannt worden, die Deutschland aus dem Sondervermögen Bundeswehr in Gesamthöhe von 100 Milliarden Euro nehmen will.