Nach erster Nato-Ministertagung : Pistorius, der Zeitreisende

Boris Pistorius beantwortet Fragen am Rande des Nato-Treffens in Brüssel. Foto: AP/Olivier Matthys

Meinung Es ist zwar sein erstes Nato-Verteidigungsministertreffen, aber Boris Pistorius tritt in Brüssel nicht als Neuling auf. Er hat sich schnell eingearbeitet und muss sich die Vorschusslorbeeren doch erst noch verdienen.

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Am Ende seines ersten Nato-Verteidigungsministertreffens fühlte sich Boris Pistorius wie im Film “Zurück in die Zukunft”, als Zeitreisender also. Er machte das fest an den Lücken, die das Bündnis allgemein und die Bundeswehr im Besonderen dringend schließen muss: Bei bodennaher Luftverteidigung, bei Pionierfähigkeiten, bei der Frühwarnung. Darüber habe die Bundeswehr vor 30 Jahren schon gesprochen sagte der Mann, der erst drei Wochen dabei ist. Aber er war vor vier Jahrzehnten selbst Rekrut. Und er ist auch bei der Nato kein völliger Neuling: Als niedersächsischer Innenminister nahm er für Deutschland bereits an Tagungen der Parlamentarischen Versammlung der Nato teil.

Vielleicht wirkt es auch deshalb so, als hätte Pistorius binnen drei Wochen schon mehr drauf, als es seine Vorgängerin in drei Jahren kaum geschafft hätte. Wenn Scholz mit der Entscheidung für Pistorius. auch den Eindruck eines verbreiteten deutschen Zauderns aus der Wahrnehmung der Nato-Partner entfernen wollte, so wird Pistorius dem jedenfalls nachhaltig gerecht. Statt weitere Monate auf die Schweiz einzuwirken, endlich die Gepard-Munition freizugeben, lässt Pistorius dann halt die Produktionsbänder in Deutschland anlaufen. Statt die Balten über die zusätzliche Nato-Stärkung in einem Wortgeklingel hinzuhalten, verabredet er mit ihnen konkrete britisch-kanadisch-deutsche Klärungstreffen. Und die Zusammenkunft in Brüssel nutzt er auch, um beim Lunch mit Polen und der Ukraine die offenen Fragen bei der Panzerlieferung zu beantworten und sich für das Wochende bei der Münchner Sicherheitskonferenz gleich zu weiteren Treffen zu verabreden.

Für die SPD kann Pistorius zu einem wichtigen Pfund in einem oft übersehenen wichtigen Teil der Gesellschaft werden. Eine Viertelmillion Menschen arbeiten direkt für die Truppe. Sie haben Familien, Verwandte, Freunde – ein Umfeld, das bei knappen Wahlentscheidungen auch eine wichtige Rolle spielen kann. Legendäre sozialdemokratische Verteidigungsminister von Georg Leber bis Helmut Schmidt haben ihren Anteil an der Regierungs- und Mehrheitsfähigkeit der Sozialdemokratie. Allerdings tritt Pistorius auch ein schwieriges Erbe an: die Verantwortung für eine in Zeiten der Friedensdividende heruntergewirtschaftete Truppe. Und er hat es mit einer Partei zu tun, die in Sachen Verteidigung regelrecht eingeklemmt ist: Von links durch die Linke, deren zuweilen irrlichternder Russlandkurs auch innerhalb der SPD viel Widerhall findet, von rechts durch die Grünen, die schneller und entschiedener der Ukraine auch militärisch beispringen wollten.

Da braucht auch ein Pistorius viel Fortüne, um nicht in politische Sperrfeuer und parteiliche Fallen zu geraten. Und er wird noch sehr viel mehr Kraft brauchen, das Beschaffungswesen der Bundeswehr so aufzuräumen, dass die Milliarden des Sonderfonds nicht vergammeln. Bei der Nato ist die Pistorius-Personalie jedenfalls vor allem mit Bezeichnungen wie “endlich” aufgefasst worden. Das sind Vorschusslorbeeren, die der Sozialdemokrat sich nun verdienen muss.

