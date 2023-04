Boris Pistorius -- 100 Tage als Verteidigungsminister Ein Minister als Anpacker

Der SPD-Mann baut in seinem Ministerium um, er hat den Generalinspekteur gewechselt und den 2012 unter Minister Thomas de Maizière (CDU) abgeschafften Planungs- und Führungsstab wiedereingeführt, eine Art Frühwarnsystem für den Minister unter Führung von Brigadegeneral Christian Freuding. Pistorius will nur noch Vorlagen auf den Schreibtisch bekommen, die schon entscheidungsreif. Keine Zeit mehr verplempern. So will er auch das träge Beschaffungsamt in Koblenz, ein Bürokratiemonster, auf Vordermann bringen. Die Spitze dort ist auch ausgetauscht. Ab sofort werde dem Faktor Zeit alles untergeordnet. Grundsätzlich soll nur noch gekauft werden, was am Markt vorhanden sei. Keine Goldrandlösungen mehr. Doch Pistorius weiß bei allem Reformtempo auch: Dieses komplexe Amt mit seinen vielen Fallstricken hat bislang noch jeden irgendwie kleingekriegt. Der Minister ist in seinem ganz persönlichen „komplexen Einsatz“. Die harten Tage kommen noch.