Marathon-Koalitionsausschuss Beziehungskrise abgewendet, aber Misstrauen bleibt

Dass man dafür aber so lange brauchte, lässt tiefer blicken. Ja, die Ampel ist mit ihren drei Parteien auch Ausdruck verschiedener Meinungen und Lebenskonzepte, die es zu versöhnen gilt. Ökonomie versus Ökologie, Modernisierung und Bewahrung, Marktwirtschaft oder Staatsdirigismus. Doch am Ende bleibt auch: Da verhandeln ohne Ausnahme Politprofis. Dass man so lange an einem Papier feilt, ist kein Ausdruck von fein ziselierten gesellschaftlichen Debatten. Sondern eines mittlerweile sehr ausgefeilten gegenseitigen Belauerns.