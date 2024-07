Bundeswehr Bewerber in Boxhandschuhen: Das KSK sucht Nachwuchs

Ein Oberfeldwebel (25), Fallschirmjäger, hat die Station bestanden und ist noch außer Puste. „Ich muss sagen, es war anstrengender als gedacht, wegen diesen Intervallen“, sagt er. „Das hätte ich nicht gedacht, dass es so intensiv wird. Gerade noch mal dieser Nahkampf am Ende ist dann doch kräfteraubend.“ Seit Oktober 2018 ist er in der Bundeswehr und will, so sagt er es, zu den Besten gehören, sich persönlich, aber auch militärisch weiterentwickeln. Der Unteroffizier war schon beim militärischen Evakuierungseinsatz der Bundeswehr im Sudan dabei und stand für Rettungen in Nahost auf Abruf. Zuletzt war er in Rumänien. Bei der großen Luftlandeübung „Swift Response“ wurde die Rückeroberung eines Flughafens geübt.