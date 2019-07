Nahles-Nachfolge : Bewerber-Duo für SPD-Vorsitz erfüllt Kriterien noch nicht

Berlin Europa-Staatsminister Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Familienministerin Christina Kampmann wollen für den SPD-Vorsitz kandidieren - die offiziellen Voraussetzungen erfüllten sie aber zunächst nicht.

„Wir wollen eine SPD, die mitten im Leben steht und auf der Höhe der Zeit ist“, heißt es in einem an die SPD-Mitglieder gerichteten Bewerbungsschreiben der beiden. Das Duo fordert darin etwa, die Partei müsse beim Thema Klimaschutz „lauter und unbequemer“ werden. Außerdem solle künftig mindestens ein Drittel des Parteivorstands aus der Kommunalpolitik kommen. Bei Wahlen solle jeder fünfte Listenplatz Menschen ohne Parteibuch offenstehen.

Ab September sollen sich die Kandidaten auf 20 bis 30 Regionalkonferenzen deutschlandweit vorstellen. Danach können die rund 426 000 SPD-Mitglieder per Brief oder online über sie abstimmen. Das Ergebnis soll am 26. Oktober feststehen - wenn es keine Stichwahl geben muss. Den Gewinner will der Vorstand beim Parteitag am 6. bis 8. Dezember zur Wahl vorschlagen. Als mögliche weitere Anwärter für das Amt gelten unter anderem Familienministerin Franziska Giffey und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.