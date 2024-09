Sicherheit Bevölkerungsschutz: Faeser wirbt für neues Bewusstsein

Rund 30 Akteure aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz haben sich beim zweiten „Tag des Bevölkerungsschutzes“ in Wiesbaden präsentiert. Den Aktionstag unter dem Motto „Mitmachen. Mitwirken“ hat in diesem Jahr das Land Hessen gemeinsam mit der Bundesregierung in Wiesbaden ausgerichtet. Bei der bundesweiten Zentralveranstaltung zum Bevölkerungsschutztag in der Landeshauptstadt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein neues Bewusstsein für Bevölkerungsschutz und die Versorgung in Krisenfällen gefordert.