Neue Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamts : Vier Millionen mehr Rentner bis 2035

Die Deutsche Bevölkerung wird älter. 2035 werden in Deutschland vier Millionen mehr Rentner leben. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Berlin Mehr Rentner, mehr Pflegebedürftige und weniger Erwerbstätige – so wird sich die deutsche Bevölkerung in den kommenden Jahrzehnten verändern. Schon 2035 werden in Deutschland vier Millionen mehr Rentnerinnen und Rentner als bisher leben, sagt das Statistische Bundesamt in einer neuen Prognose voraus. Vor allem in den Städten erwarten sie noch viel mehr ältere Menschen.

„Der Alterungsprozess ist bereits weit vorangeschritten“, sagte Stephan Lüken vom Statistischen Bundesamt bei der Vorstellung der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung am Freitag in Berlin. Demnach werde die Zahl der Menschen ab 67 Jahren bis 2035 um etwa vier Millionen ansteigen, während die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter in den kommenden 15 Jahren je nach Zuwanderungsszenario um 1,6 bis 4,8 Millionen sinken werde.

Diese Veränderungen sind vor allem auf die sogenannten Baby-Boomer zurückzuführen. Die Generation der Menschen, die zwischen 1955 und 1970 geboren wurden, bildet derzeit die größte Altersgruppe. Sie sind unmittelbar vor dem Rentenalter und beginnen den Arbeitsmarkt allmählich zu verlassen. Wesentlich beeinflusst werden die Berechnungen auch durch die Lebenserwartung, die Geburtenrate und die Nettozuwanderung.

Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt aktuell bei 78,5 Jahren für Männer und bei 83 Jahren für Frauen, so das Statistische Bundesamt. Durch die Corona-Pandemie kam es zu einem leichten Rückgang der Lebenserwartung. Es ist aber anzunehmen, dass diese mittelfristig wieder steige, sagte Lüken. Gründe dafür seien der medizinische Fortschritt und der abnehmende Konsum von Alkohol und Tabak.

Die Zahl der über 80-Jährigen bleibt laut der Vorausberechnung bis Anfang der 2030er-Jahre zunächst noch stabil bei sechs Millionen und steigt zwischen 2040 und 2070 stark auf etwa zehn Millionen an. „Die künftige Entwicklung der Zahl der Menschen ab 80 bedeutet, dass der demografisch bedingte Pflegebedarf zwischen 2035 und 2050 besonders stark ansteigen wird“, sagte Karsten Lummer vom Bundesamt.

Der Alterungsprozess läuft nicht in allen Regionen gleich ab. Die ostdeutschen Flächenländer haben bereits heute eine deutlich ältere Bevölkerung. Die Zahl der Senioren werde hier bis Ende der 2030er-Jahre nur noch um zehn bis 17 Prozent steigen, während die Zahl in den Stadtstaaten bis 2040 um 15 bis 24 Prozent zunehmen werde. In den westdeutschen Ländern erwarten die Statistiker sogar eine Zunahme der älteren Menschen um 28 bis 35 Prozent. Während das Niveau sich in den westdeutschen Bundesländern anschließend stabilisiere und in den ostdeutschen sogar zurückgehe, werde es in den Stadtstaaten jedoch weiter steigen.

Die Bevölkerungsprognose ist auch abhängig von der Geburtenziffer, die angibt, wie viele Kinder pro Frau geboren werden. Zuletzt lag die Geburtenziffer bei 1,58. Für 2032 rechnen die Experten mit Geburtenraten von 1,55 bis 1,67 Kindern je Frau.