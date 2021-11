Pandemie : Beunruhigende Corona-Lage: Was die Wissenschaft nun rät

Bremen/Heidelberg Die Corona-Zahlen steigen auf Rekordniveau, die Kliniken werden voller. Was ist zu tun? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Vorschläge. Drosten spricht gar von „Shutdown-Maßnahmen“.

Auch andere Forscher haben Vorschläge, wie der aktuellen Corona-Welle beizukommen ist. „2G plus Test dürfte Standard werden über den Winter“, erklärte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Das würde bedeuten, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu bestimmten Orten haben und zusätzlich getestet sein müssen. Denn auch Geimpfte und Genesene (2G) könnten sich infizieren. „Es ist dringend nötig, dass wir vom Entspannungsmodus in den Ernsthaftigkeitsmodus zurückkehren, leider auch alle Geimpften.“ Einige besonders stark betroffene Bundesländer haben in den vergangenen Tagen ihre Corona-Regeln schon verschärft.