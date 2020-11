Corona-Beschlüsse : Beteiligung von Menschen mit Behinderung gefordert

Ein Pfleger schiebt eine Frau in einem Rollstuhl. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Hildesheim Die Pandemie trifft natürlich auch Menschen mit Behinderungen. Daher appellieren nun mehrere Verbände, sie bei der Entscheidungsfindung über neue Corona-Maßnahmen mit ins Boot zu holen.

Die Belange von Menschen mit Behinderungen sollten in der Corona-Pandemie stärker in den Blick gelangen. Dazu rufen mehrere Verbände anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen am kommenden Donnerstag (3. Dezember) auf.