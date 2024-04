Doktortitel entzogen Berliner Verkehrssenatorin tritt zurück

Die Universität begründete den Entzug des Doktortitels kurze Zeit später mit dem Ausmaß an nicht ausreichend gekennzeichneten Textübernahmen in Schreiners Dissertation. Die Menge der Fehler und ihre qualitative Gewichtung ließen den Fakultätsrat zu dem Schluss kommen, dass das Werk den Ansprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit nicht genüge, teilte die Juristische Fakultät mit. „Daher hätte Frau Schreiner der Doktorgrad nicht verliehen werden dürfen.“ Der Entzug sei einstimmig beschlossen und ihr am Montag (29. April) mitgeteilt worden - an dem Tag feierte die Politikerin ihren 46. Geburtstag.