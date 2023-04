Berliner SPD-Mitgliederentscheid Weise Entscheidung

Mit Schwarz-Rot würde in Berlin nun die politische Mitte regieren. Kai Wegner muss an politischem Profil zulegen, wenn er im Roten Rathaus reüssieren will. Man kann nur inständig hoffen, dass es tatsächlich einen politischen Neuanfang in der Stadt gibt. Denn die Hauptstadt ist so viel besser als ihr Ruf.