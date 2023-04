SPD-Abstimmung über Berliner Koalition Berliner SPD gibt grünes Licht für Groko

Die Christdemokraten wollen am Montag auf einem Parteitag über das Regierungsprogramm entscheiden. Stimmen beide Parteien zu, wollen die Spitzen der Koalition am Mittwoch den Vertrag unterschreiben. Am Tag darauf soll CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner in einer Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses zum neuen Regierungschef gewählt werden und so Franziska Giffey (SPD) ablösen.