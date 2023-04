Senat Berliner Senat nimmt nach Fehlstart Arbeit auf

Am Donnerstag hatte Wegner in den ersten beiden Wahlgängen die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen verfehlt: im ersten mit 71 Stimmen - 15 weniger als die 86 Sitze von CDU und SPD -, im zweiten Durchgang mit 79 Stimmen. Am Ende, als die einfache Mehrheit reichte, kam Wegner schließlich auf 86 gegen 70 Stimmen. In der SPD gibt es großen Widerstand gegen die Koalition, aber auch in der CDU sind nicht alle glücklich.