Berliner Notizen : Bioschwein und Laserschwert

Kurioses und Ungewöhnliches aus der Hauptstadt, kleine und feine Geschichten am Rande des hektischen Politbetriebs - die Berliner Notizen.

FRISCH im Bundestag und gleich für Bambule sorgen, so sind die Jusos. 49 sind Mitglied der neuen SPD-Fraktion. Wenn Olaf Scholz erstmal Kanzler ist, dürften sie ihm einheizen. Einen Vorgeschmack soll er bereits in der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl bekommen haben, wie Teilnehmer berichten. Da soll ein Juso aufgestanden sein und den Antrag gestellt haben, doch bitteschön gleich die Einführung des Mindestlohns von zwölf Euro zu beschließen. Scholz habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Abgelehnt.

SONDIERUNGEN gehen durch den Magen. Das ist so wie bei der Liebe, die mit einem guten Essen erst richtig entfacht wird. Sagt man ja so. Als sich Union und Grüne am Dienstag am Berliner Industriedenkmal „Gasometer“ zur Sondierung trafen, wollte die Union wohl auch mit dem Essen punkten. Es wurde Thüringer Bioschwein serviert, so zuverlässige Quellen. Dazu gedünstetes Gemüse und Kartoffeln. Bio und gesund. Sehr schlau, wenn man mit Grünen spricht. Geholfen hat’s der Union aber auch nicht.