Wahlwiederholung in Berlin : Das bedeutet das Ergebnis für den Bund

CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner neben seiner Partnerin Kathleen Kantar auf der Bühne der CDU-Wahlparty. Foto: dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Berlin Die Wahlwiederholung in Berlin verlief weitgehend reibungslos. Doch beim Ergebnis zeichnet sich ein völlig anderer Ausgang als beim Wahlchaos im Jahr 2021 ab. Der Vorsprung der CDU vor SPD und Grünen hat Auswirkungen über die Hauptstadt hinaus.

Die Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin endet an diesem Sonntag mit einem Denkzettel für den bislang regierenden rot-rot-grünen Senat. Das Dreierbündnis unter der Führung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat zwar weiterhin eine rechnerische Mehrheit. An die Spitze konnte sich aber dieses Mal aber die CDU setzen. Für Giffeys SPD in Berlin, die im September 2021 noch als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen war, ist das eine klare Wahlniederlage.

Doch die Berliner Ergebnisse haben auch Bedeutung über die Landespolitik hinaus. Denn die Bundesparteien schauen mit Argusaugen auf die Ergebnisse an der Spree, bevor in diesem Jahr auch noch in Hessen und Bayern neue Landtage gewählt werden. Hier der Überblick nach Parteien sortiert.

SPD

Für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Bundes-SPD sind die prognostizierten 18,5 Prozent in Berlin ein herber Dämpfer. Zwar konnte Giffey bis zuletzt die besten Beliebtheitswerte in der Hauptstadt vorweisen – wenn auch auf niedrigem Niveau. Doch im Willy-Brandt-Haus muss man nun zur Kenntnis nehmen, dass Giffey ihre Popularität nicht in die Mobilisierung ihrer Befürworter ummünzen konnte. Und man muss sich fragen, warum die Wahlkampfhilfe des Kanzlers und der Parteispitze ebenfalls nicht dazu beitrug, dass die SPD in Berlin zu einem besseren Ergebnis kam. Sollte es nun sogar so weit kommen, dass das Amtszimmer im Roten Rathaus erstmals seit 2001 an CDU oder erstmals überhaupt an die Grünen wechselt, wäre die Schmach auch für Scholz und das Trio in der Bundesspitze komplett. Die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil sowie Generalsekretär Kevin Kühnert, der selbst aus Berlin stammt und hier seinen Wahlkreis hat, müssen sich Gedanken um die eigene Wirkung in den Ländern machen. Zumal die SPD in der liberalen Hauptstadt mehr als 50.000 Wählerinnen und Wähler an die CDU verloren hat. Das bedeutet eine große Unzufriedenheit mit dem rot-grün-roten Senat – und auch mit Giffey und der SPD insgesamt.

Grüne

Die Grünen-Spitze könnte jetzt zur Tagesordnung übergehen und das Ergebnis von ebenfalls 18,5 Prozent in Berlin als akzeptabel abhaken. Doch das Abschneiden von Bettina Jarasch kann dort auch nicht zufrieden stimmen. Man muss registrieren, dass insbesondere die Themen innere Sicherheit und Verkehrspolitik den Wahlkampf bestimmten und nicht zugunsten der Grünen ausgingen. Die CDU machte klaren Wahlkampf für Autofahrer, die Grünen ganz klar dagegen – Stichwort autofreie Friedrichstraße. So wird die Grünen-Spitze analysieren müssen, ob man überzieht mit dem eigenen Kurs.

FDP

Die FDP schrammt an der 5-Prozent-Hürde und muss bangen, ob sie aus dem Abgeordnetenhaus fliegt. Trotz eines charismatischen Spitzenkandidaten Sebastian Czaja hat man nicht entscheidend zulegen können. FDP-Chef Christian Lindner kann also noch keine wirkliche Trendwende im Bund verzeichnen und muss nun fürchten, dass sich der dramatische Kurs in den Ländern nach reihenweise verlorener Wahlen fortsetzt. Das wird im Bund dazu führen, dass Lindner in der Ampel-Koalition umso mehr die liberale Handschrift betonen wird.

CDU

Die CDU kann jubeln – der Stimmenzuwachs in der Hauptstadt ist ein Auftakt nach Maß für die Christdemokraten. Gerade in der Hauptstadt Berlin, wo man schon lange nicht mehr mitregiert, seit Eberhard Diepgen keinen Regierenden Bürgermeister mehr stellen konnte. Es ist der CDU gelungen, sich als Alternative zu präsentieren und das Thema Innere Sicherheit für die Konservativen zu nutzen. Ob es dem Spitzenkandidaten Klaus Wegner nun gelingt, einen Senat unter seiner Führung zu schmieden, wird sich zeigen. Die Bundes-CDU beanspruchte jedenfalls sehr schnell nach 18 Uhr bereits das Amt des Regierenden Bürgermeisters. „Berlin hat einen Neuanfang gewählt“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja im ZDF.

So oder so wird das Ergebnis den Bundesvorsitzenden Friedrich Merz stärken, der Union insgesamt Auftrieb geben für die anstehenden Wahlkämpfe in Bremen, Bayern und Hessen. Merz wird den Stimmenzuwachs auch umdeuten als Misstrauensvotum gegen die regierende Ampel-Koalition im Bund.

Linke

Die Linke in Berlin hatte keinen Rückenwind aus dem Bund. Kaum eine andere Partei ist derzeit so zerstritten wie die Linke. Dennoch zeigte sich der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, sehr zufrieden mit dem Ergebnis.

AfD

Die AfD konnte neben der CDU als einzige Partei zulegen, zumindest leicht. So fühlt sich die Berliner AfD und die Bundes-AfD bestätigt in ihrem Protestkurs.

(mit dpa/afp)