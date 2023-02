Wiederholungswahl in Berlin : Landeswahlleiter zieht trotz Fehlern positives Fazit

Landeswahlleiter Stephan Bröchler spricht bei einer Pressekonferenz zum vorläufigen Ergebnis der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Foto: dpa/Carsten Koall

Berlin Berlin hat erneut gewählt. Landeswahlleiter Stephan Bröchler beurteilt den Wahltag und die vorläufigen Ergebnisse. Welchen Einfluss die knappe Stimmendifferenz zwischen SPD und Grüne auf eine mögliche Nachzählung hat.

Die Schatten unter Stephan Bröchlers Augen berichten von einer langen Nacht. Bis vier Uhr haben der Landeswahlleiter und sein Team im Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die Stimmen der Wiederholungswahl ausgewertet. Nachdem die vergangene Parlamentswahl aufgrund zahlreicher Pannen vom Berliner Landesverfassungsgericht für ungültig erklärt wurde, mussten die Bürger und Bürgerinnen am 12. Februar erneut wählen. Einen Tag nach der Wahl liegen die vorläufigen Ergebnisse und Berichte über das Wahlgeschehen vor. Der Landeswahlleiter hat am Montag ein erstes Fazit gezogen.

Die Pannen, die sich im September 2021 ereigneten, seien dieses Mal ausgeblieben: Bröchler zufolge gab es genug Stimmzettel, es stand eine ausreichende Zahl an Wahlkabinen zur Verfügung und auch lange Warteschlangen sind ausgeblieben. Nichtsdestotrotz blieb die Wahl nicht fehlerlos. Der Landeswahlleiter berichtete von einer Reihe „niedrigschwelliger Vorkommnisse“: Diese reichten von einem Wahlvorsteher, der verschlafen hatte, bis zu Problemen mit einer Telefonanlage. Schnell behobene Fehler, die laut Bröchler passieren können.

Ein anderer Fehler ärgerte den Landeswahlleiter wiederum sehr: In einem Wahllokal in Tempelhof-Schöneberg ist es zu Problemen mit den Wahlzetteln gekommen. Die Mitarbeiter befürchteten, zu wenig Stimmzettel zu haben und orderten Ersatz. Dieser wurde auch geliefert – ohne zu kontrollieren, ob es sich um die richtigen Stimmzettel handelt. So kam es, dass in einem Zeitraum von ungefähr 3,5 Stunden 115 falsche Wahlzettel für Erststimmen ausgeteilt wurden. Dieser Fehler sei aber weder für das erzielte Mandat vor Ort noch für den Ausgang der Wahl insgesamt relevant gewesen.

Insgesamt zeigte sich der Landeswahlleiter mit dem Verlauf der Wiederholungswahl zufrieden. Auch die internationalen Wahlbeobachter des Europarats lobten die Organisation der Wahl. „Insgesamt haben wir eine ruhige, friedliche und ordentliche Abwicklung des Wahltages erlebt“, sagte Delegationsleiter Vladimir Prebilic bei einer Pressekonferenz am Montag. Die 14 Delegierten des Kongresses hatten am Sonntag in Zweier-Teams insgesamt 80 Wahllokale in allen zwölf Berliner Bezirken besucht.

Für mehr Aufsehen sorgten die vorläufigen Ergebnisse. Die CDU hat 48 Direktmandate erreicht, „ein bemerkenswertes Ergebnis“, wie Bröchler sagte. Die Stimmendifferenz zwischen SPD und Grüne sei hingegen sehr knapp ausgefallen. Nach dem vorläufigen Ergebnis liegen beide bei 18,4 Prozent. Mit einem Vorsprung von 105 Stimmen belegt die SPD aktuell Platz zwei. Einen Grund für eine erneute Zählung sieht der Landeswahlleiter darin jedoch nicht. Auch sein Stellvertreter Roland Brumberg betonte, dass das Ergebnis unabhängig von den politischen Hintergründen ermittelt werde.

Es folgt nun die Prüfung der Wahlunterlagen durch die Bezirkswahlleitungen. Auf dieser Grundlage stellen die Wahlleitungen die endgültigen Ergebnisse fest. Die werden wiederum von den Bezirkswahlausschüssen kontrolliert, bevor der Landeswahlausschuss am 27. Februar tagt und anschließend das amtliche Endergebnis feststellt. In diesem Verfahren gibt es die Möglichkeit, eine Nachzählung anzuordnen, insofern konkrete Anhaltspunkte für ein falsches Ergebnis bestehen. „Allein ein knappes Ergebnis rechtfertig keine Nachzählung“, so Brumberg. Aktuell gäbe es keine konkreten Hinweise auf Auszählungsfehler. Drei Meldungen über Wahlmanipulation, die auf Twitter veröffentlicht wurden, haben sich bislang als haltlos erwiesen.

Die Erkenntnisse des Wahltages werden für die Vorbereitung auf den anstehenden Volksentscheid am 26. März genutzt, Kontrollmechanismen nochmals verschärft. Auch die Rückmeldungen aus der Umfrage, die auf der Homepage des Landeswahlleiters zu finden ist, werden Bröchler zufolge für Nachbesserungen genutzt.

(jus/dpa)