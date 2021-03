Wegen Westsahara : Berlin verschärft Kurs im Konflikt mit Marokko

Pfosten neben dem Eingang des Auswärtigen Amtes in Berlin. Foto: dpa/Marius Becker

Das Auswärtiges Amt äußert „Sorge“ über das Vorgehen Marokkos in der Westsahara. Die Unionsfraktion erinnert an 1,4 Milliarden Euro Entwicklungshilfe allein aus Deutschland und verlangt eine baldige Erklärung von Rabat.

Im Konflikt mit dem Königreich Marokko hat die Bundesregierung ihre kritische Haltung gegenüber dem Umgang Marokkos mit der Westsahara bekräftigt. In einer unserer Redaktion vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken verweist das Auswärtige Amt mit Datum vom Montag dieser Woche auf Berichte aus der Westsahara, wonach eine Benachteiligung bis hin zu strafrechtlicher Verfolgung von Personen stattfinde, die sich offen gegen den marokkanischen Souveränitätsanspruch aussprächen. „Die Bundesregierung beobachtet das mit Sorge“, stellt Außenamtsstaatssekretär Miguel Berger dazu fest. Zuvor hatte Marokko laut Zeitungsberichten die Zusammenarbeit mit deutschen Stellen beendet.

Unions-Außenexperte Jürgen Hardt erinnerte am Donnerstag an sehr umfangreiche deutsche Unterstützungsleistungen. „Marokko bekommt im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Finanzhilfen von 1,4 Milliarden Euro allein aus Deutschland“, sagte Hardt unserer Redaktion. Die offenkundige Entscheidung der marokkanischen Regierung, nicht mehr mit deutschen Stellen zusammenzuarbeiten, stoße in Berlin auf „krasses Unverständnis“.