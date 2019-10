Fotos von potenziellen Zielen? : Berichte: Attentäter Amri machte Selfie vor Merkels Wohnung

Eine Schneise der Verwüstung ist auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz zu sehen, nachdem der Attentäter Anis Amri mit einem Lastwagen über den Platz gerast war. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa.

Berlin Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz hat nach einem Medienbericht die Wohnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fotografiert.

Auf einem Bild, veröffentlicht vom ARD-Magazin Kontraste und von rbb24-Recherche, sieht man Anis Amri vor dem Haus in Berlin posieren. Es handelt sich offensichtlich um ein Selfie. Das Bild von Ende Oktober 2016 sowie andere Fotos aus Berlin fanden die Ermittler demnach später auf dem Handy des Tunesiers.

Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen Lastwagen gekapert, mit dem er über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste. Er tötete zwölf Menschen. Nach der Tat floh er nach Italien, wo ihn die Polizei vier Tage später erschoss.

Ein anderes Foto zeigt Amri vor dem Berliner Dom. Die Ermittler des Bundeskriminalamts kommen in einem Vermerk aus dem April 2017, aus dem die Medien zitieren, zu dem Ergebnis, Amri könne den Dom als „als potenzielles Anschlagsziel in Betracht gezogen haben“. Und sie sprechen in diesem Zusammenhang von „einer weiteren Örtlichkeit“.