CDU-Vorsitzender stellt Bereitschaft zum Rückzug in Aussicht : Laschet will „mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang“

Laschet will „mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang“

CDU-Vorsitzender stellt Bereitschaft zum Rückzug in Aussicht

Berlin Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hält weiter am Ziel eines Jamaika-Bündnisses mit Grünen und FDP fest - zur Not auch ohne ihn selbst. Ein Parteitag soll eine personelle Neuaufstellung bringen.

Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet trat am Donnerstagabend vor die Bundespresse. In seinem Statement hat die Bereitschaft angedeutet, eigene Ambitionen für mögliche Jamaika-Verhandlungen mit Grünen und FDP zurückzustellen.

„An der Person wird es nicht scheitern. Es geht nicht um die Person Armin Laschet. Das große Projekt Jamaika wird nicht an einer Person scheitern“, sagte der CDU-Chef in einer Informations-Schaltkonferenz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Laschet sagte demnach über die Verhandlungen mit Grünen und FDP am Sonntag und Dienstag, man sei sehr gut vorbereitet gewesen. Dass keine Vertraulichkeit habe geleistet werden können, sei kein gutes Zeichen. Viele Menschen würden noch auf eine Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP warten. „Wir müssen bis zur letzten Sekunde bereit sein und niemanden beschimpfen“, wurde Laschet zitiert. Er wisse nicht, wie SPD, Grüne und FDP ihre Themen in einer Ampel zusammenbringen wollten.

Diese Konsequenzen zieht die CDU aus dem Wahlergebnis

Laschet sagte außerdem, dass die CDU einen personellen Neuanfang in sämtlichen Gremien brauche. Hierzu schlägt er einen erneuten Parteitag vor. Dabei steht er selbst bereit, diesen Prozess zu moderieren. „Die personelle Frage die ansteht, braucht andere Wege, sie braucht unkonventionelle Wege“, kündigt Laschet an.

Für ihn braucht die Partei keine Schlacht mehr zwischen Personen, sondern einen gemeinsamen Konsensvorschlag. So wie er es in Nordrhein-Westfalen jetzt mit Hendrik Wüst gemacht habe. Laschet hatte den nordrhein-westfälischen Verkehrsminister Wüst am Dienstag als Nachfolger vorgeschlagen - als Ministerpräsident und als CDU-Landesparteichef.