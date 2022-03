Krieg in der Ukraine : Bereits nahezu 123.000 Kriegsflüchtlinge in Deutschland

Berlin Bereits mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben im Ausland Zuflucht gesucht. Etwas mehr als 120.000 von ihnen haben sich nach Deutschland gerettet.

Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in Deutschland an. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar sind 122.837 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, wie das Bundesinnenministerium am Samstag mitteilte.