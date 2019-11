Grundrenten-Einigung : Wer hat im Alter mehr in der Geldbörse?

Wer hat im Alter mehr in der Geldbörse?

Nach langem Hin und Her scheint in der Koalition beim Thema Grundrente der Groschen gefallen zu sein. Foto: Getty Images/iStockphoto/Aslan Alphan

Berlin Millionen verdienen zu wenig für eine auskömmliche Rente. Die Grundrente soll helfen. Doch die Berechnung ist kompliziert.

Anspruch auf Grundrente hat, wer im Schnitt zwischen 30 und 80 Prozent des Durchschnittseinkommens aller Arbeitnehmer verdient hat. Menschen, die immer nur einem Minijob nachgingen, sind außen vor. Grundlage für die Berechnung sind die Entgeltpunkte, die aufgrund der Beiträge während des Arbeitslebens erworben wurden. Ermittelt wird die individuelle Grundrente durch eine Höherbewertung der erzielten Rentenansprüche gepaart mit einem Abschlag. Eine Friseurin, die 40 Jahre auf dem Niveau von 40 Prozent des Durchschnittslohns in Vollzeit gearbeitet hat, kommt laut Arbeitsministerium dadurch in Zukunft auf eine monatliche Rente von 933,66 Euro. Das sind rund 405 Euro mehr, als sie jetzt an Rente hat.