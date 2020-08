Staatsanwaltschaft : Behörde: Islamistischer Anschlag auf Berliner Autobahn

Ein kaputtes Auto und ein zerstörtes Motorrad auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Höhe der Ausfahrt Alboinstraße. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Ein Auto, das wie eine Waffe verwendet wird. Auf der Berliner Stadtautobahn hat ein Mann mehrere Zusammenstöße verursacht, Menschen wurden verletzt. Er soll ein islamistisches Motiv gehabt haben - aber nicht nur das spielte wohl eine Rolle.

Bei dem Zwischenfall auf der Berliner Stadtautobahn mit mehreren Verletzten handelt es sich nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft in Berlin um einen islamistischen Anschlag.

„Nach derzeitigen Erkenntnissen ist es ein islamistisch motivierter Anschlag gewesen“, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Es gebe aber auch Hinweise auf psychische Probleme des 30-jährigen Irakers. Für eine Mitgliedschaft des Verdächtigen in einer terroristischen Vereinigung gebe es aber bislang nicht. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft und die Polizei am Mittwoch mit.