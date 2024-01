Befragung von Vizekanzler Robert Habeck „Mal kucken, was noch geht“

Nicht festnageln lassen will sich der Minister dagegen bei der Frage, wann das von der Ampel geplante Klimageld eingeführt werden soll. Über dieses Instrument sollen staatliche Mehreinnahmen aus dem steigenden CO2-Preis an die Bürger zurückgezahlt werden. Bisher scheiterte die Umsetzung am fehlenden Auszahlungsmechanismus. Laut Finanzminister Christian Lindner (FDP) sollen die technischen Voraussetzungen bis Ende des Jahres geschaffen sein. Habeck sagt am Mittwoch, er wolle erst den Mechanismus abwarten. Auf dem Weg dahin werde man sich in der Regierung überlegen, „wie man damit umgeht“. Als Absage an das Klimageld noch in dieser Legislatur will Habeck das auch nicht verstanden wissen. „Natürlich schließe ich überhaupt nichts aus“, sagt Habeck. „Wir haben ja noch zwei Jahre vor der Nase. Mal kucken, was noch geht.“ Die Worte des Vizekanzler sind symptomatisch für die derzeitige Stimmung in der Ampel. Sprühender Optimismus zu Beginn der zweiten Halbzeit klingt anders.