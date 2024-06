Bundesregierung Beamtenbund will Sofortprogramm: „Deutschland stabilisieren“

Er nannte das Beispiel Flüchtlinge. „Ich bin froh, dass die Mehrheit der Bevölkerung immer noch sagt: "Menschen in Not muss geholfen werden."“ Missbrauch müsse aber ausgeräumt werden. Bund und Länder müssten die Kommunen so ausstatten, dass sie dies wirklich schaffen könnten. Ohne solche Schritte drohe Ausländerfeindlichkeit weiter Raum zu greifen. „Ungelöste Fragen - das ist das, was die Menschen überhaupt nicht mögen“, sagte Silberbach.