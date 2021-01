BBK-Chef Armin Schuster : „Wir sollten die Gefahr einer dritten Welle nicht unterschätzen“

Interview Bonn Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mahnt zur Disziplin, auch wenn viele Menschen geimpft sind.

SCHUSTER Ein Impfzentrum zu betreiben, das ist wirklich kompliziert. Ich habe es mir in der vergangenen Woche in Berlin an der Messe selbst angesehen. Damit der Impfstoff in den Oberarm eines Patienten gespritzt werden kann, braucht es eine sehr lange funktionierende Logistikkette, und da darf nichts schiefgehen. Der Impfstoff muss richtig gelagert, transportiert und just-in-time dem Arzt zur Verfügung stehen, in der Hoffnung, der Impfpatient erscheint auch tatsächlich zum gebuchten Termin. Die Hilfsorganisationen haben das BBK aktuell gebeten, schnellstmöglich ein Forum zu bieten, in dem man eigene Praktiken und Probleme bundesweit austauscht. Wir haben diesen Erfahrungsaustausch in dieser Woche zusammen mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen virtuell durchgeführt und die Teilnehmenden haben ihre besten Praktiken aus ganz Deutschland von Berlin bis Garmisch-Partenkirchen, von Halle bis Kiel vorgestellt und diskutiert.