Auf 20. Mai : Bayern verschiebt Abiturprüfungen wegen Coronavirus

München Eigentlich sollten am 30. April die diesjährigen Abiturprüfungen in Bayern starten. Doch das Coronavirus macht auch hier den Plänen einen Strich durch die Rechnung.

Wegen des Coronavirus wird in Bayern der Beginn der Abiturprüfungen vom 30. April auf den 20. Mai 2020 verschoben. Das teilte das Kultusministerium am Mittwoch in München mit.

Für die Organisation der Prüfungen ist zwar jedes Bundesland selbst zuständig. In Mathematik und Deutsch sollte aber nach den bisherigen Plänen in den meisten Bundesländern am gleichen Termin das Abitur geschrieben werden: Das Deutsch-Abitur am 30. April, das in Mathematik am 5. Mai. Zudem gibt es weitere zentrale Termine für Englisch (24. April oder 8. Mai) und Französisch (28. April und 11. Mai).