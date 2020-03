Schnelle Entscheidungen nötig : Bayern ruft in Coronakrise den Katastrophenfall aus

München Die Coronakrise in Bayern droht außer Kontrolle zu geraten. Um die Ausbreitung des Virus auszubremsen, muss der Freistaat weitgehend lahmgelegt werden. Die Staatsregierung bemüht sich um ein klares Krisenmanagement.

Im Kampf gegen das Coronavirus gilt in Bayern seit Montag der Katastrophenfall. „Es geht um Zeit, schlicht und einfach Zeit“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in München.

Zum Schutz der Wirtschaft vor den nicht ansatzweise absehbaren Folgen der Coronakrise stellt Bayern ein Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden Euro bereit. „Die Lage ist sehr ernst und verändert sich täglich, leider nicht zum Guten“, betonte Söder. Um die Geldmittel bereitstellen zu können, soll die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse für zunächst ein Jahr außer Kraft gesetzt werden. Schon am Donnerstag wird sich der Münchner Landtag mit dem Thema befassen. Längst sei klar, dass die Folgen der Corona-Pandemie größer seien als bei der Finanzkrise. Unternehmen drohten massivste Umsatzeinbußen, dem Staat gingen Steuereinnahmen verloren.

Unabhängig vom Katastrophenfall sind seit Montag schon alle Schulen und Kindergärten in Bayern geschlossen. Darüber hinaus weitet der Freistaat in dieser Woche die Beschränkungen weiter aus. Ab Dienstag werden Bars, Kinos, Gaststätten und Schwimmbäder geschlossen, auch Sportplätze und Spielplätze sollen gesperrt werden. Ab Mittwoch gilt das auch für ausgewählte Geschäfte, die nicht zur Grundversorgung notwendig sind. Speiselokale und Betriebskantinen sollen nur noch von 6.00 bis 15.00 Uhr und mit größeren Sitzabständen öffnen. Anschließend seien aber durchaus noch Auslieferungen möglich.

Ausgangssperren soll es in Bayern zunächst nicht geben. Söder appellierte aber an alle Bürger, sich genau zu überlegen, welche Orte man besuchen wolle. „Ich kann nicht versprechen, dass es die letzten Maßnahmen sind“, so der Ministerpräsident. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten in Bayern hat am Montagmorgen die 1000er-Marke überschritten.