Barmer-Studie : Regionales Gefälle bei der Zahnversorgung

Berlin Westdeutsche gehen einer Studie zufolge seltener zum Zahnarzt als Ostdeutsche. Zudem ist der Zahnersatz im Osten deutlich günstiger als im Westen.

Am häufigsten lassen sich die Ostdeutschen in die Zähne schauen. Spitzenreiter ist Sachsen. 2017 gingen dort 77,1 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr zum Zahnarzt. Im Osten insgesamt liegt die Quote bei gut 75 Prozent. Im Westen kommen die beiden Spitzenreiter Bayern und Baden-Württemberg jeweils nur auf 73,7 beziehungsweise 72,2 Prozent. Mit 65,2 Prozent bilden die Saarländer das Schlusslicht unter den deutschen Ländern. Der bundesweite Schnitt liegt bei 71,5 Prozent. Eine Ursache für den Unterschied könnte sein, dass Präventionsangebote im Osten traditionell stärker genutzt würden, erklärte Barmer-Chef Christoph Straub.

Ja, vor allem bei den Kosten für Kronen, Brücken und Implantaten. In den ostdeutschen Flächenländern liegen die Gesamtkosten mit 1274 Euro bis 1379 Euro deutlich unter dem bundesweiten Schnitt von 1524 Euro. Am teuersten ist der Zahnersatz in Niedersachsen mit 1877 Euro. Eine Ursache dürfte das Einkommensgefälle zwischen Ost und West sein. So zahlen die gesetzlichen Krankenkassen für Zahnersatz einen festen Zuschuss, der sich an der „Regelversorgung“ bemisst. Je mehr der Patient darüber hinaus will, also etwa ein Implantat anstelle einer Brücke, desto höher fällt sein Eigenanteil aus. In Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel sind das zwei Drittel der Gesamtkosten. Patienten in Sachsen-Anhalt zahlen dagegen weniger als die Hälfte aus eigener Tasche.