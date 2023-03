Bahn-Beauftragter Michael Theurer Künftig jede halbe Stunde vom Westen in den Süden

Theurer regte an, künftig über einen „Planungsvorrat an baureifen Projekten“ zu verfügen. Beeinträchtigungen wie an der A 45 dürften „nie wieder passieren“. Die wichtige Nord-Süd-Verbindung ist wegen Brückenschäden seit über einem Jahr gesperrt. Bei den Vorhaben zur Planungsbeschleunigung seien die Gespräche in der Koalition „auf einem guten Weg“, meinte der FDP-Politiker. Allerdings merkte er in diesem Zusammenhang zugleich an, dass die Bürger keine langen Ampel-Streitereien wollten, sondern dass die Regierung vorankomme und zurückkehre zu ihrem „Anfangs-Spirit“ als „Fortschrittskoalition“.