Gemeinsam mit Bundespolizei : Bahn will Einhaltung der Maskenpflicht sicherstellen

Ein Reisender mit Mundschutz in der Bahn. Der Konzern will sicherstellen, dass alle Fahrgäste Maske tragen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Es kann ärgerlich für die Mitreisenden sein, wenn ein Bahn-Fahrgast keine Maske trägt. Der Konzern will konsequenter durchgreifen, auch mithilfe der Polizei.

Die Deutsche Bahn will sicherstellen, dass die Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus in ihren Zügen und Bussen durchgesetzt wird. Nach wie vor halte sich die große Mehrheit der Reisenden daran, erklärte der bundeseigene Konzern auf Anfrage am Montag in Berlin.