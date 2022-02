Ausbildungsförderung : Bafög-Erhöhung voraussichtlich noch dieses Jahr

Berlin Die Zahl der Bafög-Empfänger ist zuletzt weiter zurückgegangen. Die Ampel-Regierung will mit einer Reform die Trendumkehr erreichen. Ein erster Entwurf liegt nun vor. Der wird gelobt - und kritisiert.

Hintergrund für die Novelle ist die in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunkene Zahl der Bafög-Empfänger. „Wir brauchen hier eine Trendwende“, sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) am Freitag in Berlin. Die Reform solle das Bafög moderner und flexibler machen, so dass es auch „bunteren Lebensläufen“ gerecht werde.