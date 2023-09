Katholische Kirche Bätzing: Positionen der AfD und der Kirche unvereinbar

In Essen wurde heute das Denkmal von Hengsbach abgebaut. Ein Kran hievte die Statue auf einen Lastwagen. Vor knapp einer Woche hatte das Bistum Essen mitgeteilt, es bestehe der „gravierende“ Verdacht, dass Hengsbach (1910-1991) in seiner Zeit als Weihbischof in Paderborn in den 1950er Jahren eine 16-Jährige sexuell missbraucht habe. Außerdem beschuldigt eine Frau Hengsbach eines weiteren Übergriffs im Jahr 1967 in seiner Essener Zeit als Bischof.