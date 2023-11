Grünen-Parteitag Baerbock wirbt für Kompromissfähigkeit zu Asyl

„Ohne Ordnung gibt es keine Humanität“, betonte sie in Karlsruhe. Die Grünen hätten in der Bundesregierung Verantwortung übernommen, und dazu gehöre es auch, für eine mögliche Einigung in der Asylpolitik mit zu verhandeln. Sie sei überzeugt, „dass wir uns dieser Verantwortung nicht entziehen dürfen“, sagte Baerbock. Vor ihrer Rede hatte eine junge Delegierte gesprochen, die vor einer weiteren „Abschottung“ Europas warnte.