Grüne Baerbock: Schweißperlen liegen weniger an Robert Habeck

„Also war die Frage: "Wie fühlt es sich an?"“, sagte Baerbock weiter. „Es fühlt sich gut an, auch wenn ich hier Schweißperlen habe. Es liegt weniger an Robert Habeck als an dieser gefühlten 45-Grad-im-Raum-Temperatur.“ Habeck stand amüsiert neben ihr und warf ein, im Kabinett sei ja „keiner dabei“ gewesen. Die Treffen der Regierungsmitglieder sind nicht öffentlich.