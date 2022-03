Umfrage : Baerbock gewinnt durch Krisenmanagement an Zustimmung

Baerbock gewinnt durch Krisenmanagement an Zustimmung

46 Prozent der Befragten bescheinigen Außenministerin Annalena Baerbock in einer Umfrage «gute Arbeit» - eine Verdoppelung im Vergleich zum Januar. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa Pool/dpa

Berlin Eine aktuelle Umfrage zeigt nach Ansicht eines Experten, dass die grüne Außenministerin derzeit „die starke Persönlichkeit ist“. Eine SPD-Ministerin sei dagegen für die Deutschen ein „Totalausfall“.

Vor allem Außenministerin Annalena Baerbock, die durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aktuell besonders gefordert ist, hat laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach aus Sicht der Bürger deutlich an Profil gewonnen: Wie aus den Ergebnissen einer Anfang dieser Woche abgeschlossenen Befragung hervorgeht, haben inzwischen 46 Prozent der mehr als 1000 Befragten den Eindruck, die Grünen-Politikerin leiste an der Spitze des Auswärtigen Amtes „gute Arbeit“. Damit hat sich dieser Wert seit der zurückliegenden Befragung im Januar verdoppelt.