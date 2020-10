Rechtsextremismus : Baerbock: „Fettes Problem“ in Sicherheitsbehörden anerkennen

Berlin Trotz der neuen rechtsextremen Verdachtsfälle wird es wohl unter Innenminister Seehofer keine Rassismus-Studie bei der Polizei geben. Die Grünen fordern nun eine „systematische Aufarbeitung“.

Am Donnerstag war bestätigt worden, dass drei Beamte einer Observationsgruppe des NRW-Verfassungsschutzes unter Verdacht stehen, Inhalte mit „islam- und fremdenfeindlicher Konnotation“ in einer Chatgruppe und in sozialen Netzwerken ausgetauscht zu haben. Zudem hat die Berliner Polizei nach einem Bericht des ARD-Magazins „Monitor“, dem zufolge es in einer Chatgruppe in den Reihen der Behörde rassistische Äußerungen gegeben haben soll, ein Strafverfahren eingeleitet.