Diplomatie : Baerbock empfängt G7-Außenminister in Münster

Baerbock empfängt G7-Außenminister in Münster

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Münster In der Stadt des Westfälischen Friedens suchen die wirtschaftsstarken Demokratien nach Wegen, die Ukraine im russischen Angriffskrieg zu unterstützen. Aber auch China wird Thema sein.

Die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Länder wirtschaftsstarker Demokratien beraten von diesem Donnerstag an über die globalen Konsequenzen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.

Ein Schwerpunkt der Gespräche in Münster wird die Unterstützung der Ukraine nach den russischen Angriffen auf die Energieversorgung des Landes vor dem bevorstehenden Winter sein. Zugleich wollen die G7 unter dem Vorsitz der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach Wegen für eine stärkere Unabhängigkeit von China und Russland suchen.

Für Baerbock folgt das G7-Treffen auf eine Reise nach Kasachstan und Usbekistan. Auch in den ehemaligen Sowjetrepubliken hatte sie nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit für eine stärkere Unabhängigkeit von China und Russland gesucht. Ob in Münster weitere Sanktionen gegen Russland beschlossen werden, war zunächst offen. Der G7-Runde gehören auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Deutschland hat bis Jahresende die Präsidentschaft inne. Ein Überblick über die wichtigsten Themen: