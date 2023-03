Verkehrspolitik Autobahn, Schiene, Klimaschutz - das Dilemma der Ampel

Bis 2030 will Deutschland seinen Ausstoß an Treibhausgasen um 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 senken, bis 2045 klimaneutral sein - also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als wieder gespeichert werden können. Diese langfristigen Ziele sollen künftig stärker berücksichtigt werden.