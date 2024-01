CDU-Chef als Außenpolitiker Friedrich Merz läuft sich im eiskalten Norden warm

Der finnische Regierungschef Petteri Orpo betont nach seiner Begegnung mit Merz, Deutschland müsse mehr tun für die Ukraine und spiele dabei in Europa eine besonders wichtige Rolle. Das entspricht dem, was Merz schon lange fordert. Das Treffen mit dem Deutschen sei für ihn sehr wichtig, so Orpo. „Ich weiß, was es heißt, in der Opposition zu sein“, sagt der Finne schmunzelnd. Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson dankt Merz einen Tag später für dessen Unterstützung auf dem holprigen Weg seines Landes in die NATO. Das Risiko eines russischen Angriffs will er ebenfalls nicht ausschließen. Bei all seinen Gespräche hört Merz von der Angst, die in den Staaten nahe Russlands umgeht.