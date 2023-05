Chinas Außenminister Qin Gang in Berlin Diplomatie mit offenem Visier

Es ist gerade gut drei Wochen her, da hat Baerbock ihren mit Spannung erwarteten Antrittsbesuch in Peking absolviert, vorher noch mit einem Abstecher in der Hafenstadt Tianjin. Qin hat ihr da noch auf offener Bühne mit auf den Weg nach Berlin gegeben: „Was China am wenigsten braucht, ist ein Lehrmeister aus dem Westen.“ An diesem Dienstag ist Chinas Außenminister auf Gegenbesuch in Berlin – als Teil einer Europa-Tournee, bei der er auch in Frankreich und Norwegen stoppt. Baerbock sagt über den erstaunlich kurzen Termintakt noch, das Besuchsprogramm entspreche im übertragenen Sinne tatsächlich jenem Tempo des Hochgeschwindigkeitszuges, in dem beide Politiker gemeinsam in China gefahren seien.