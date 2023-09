Zehntausende ethnische Armenier fliehen aus Bergkarabach Exodus aus der umkämpften Zone

Der erneut mit Waffen ausgetragene ethnische Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach hat die Furcht vor einer Ausweitung angefacht. Die Europäische Union sieht sich zur Vermittlung und schneller Eindämmung der Krise gefordert. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in der ersten Oktober-Woche im spanischen Granada treffen, sollen auch Aserbaidschans Präsident Alijew und Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan im Rahmen des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft dabei sein (EPG). Die EU will vermitteln und einen nächsten längeren bewaffneten Konflikt unbedingt vermeiden helfen. Außenministerin Baerbock appelliert an Empathie in Baku: „Kinder, Frauen und Männer in Bergkarabach müssen ohne Angst in Frieden und Würde in ihren Häusern und ihrer Heimat bleiben können.“ Der Exodus über die Grenze nach Armenien deutet aber auf das genaue Gegenteil hin: auf Abschied aus Bergkarabach.