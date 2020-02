UN-Sicherheitsrat : Außenminister Maas bei UN in New York

Ein Foto, das einem Magazin für Männermode entstammen könnte: Lässig mit den Händen in den Anzugs-Hosentaschen schlendert Außenminister Heiko Maas (SPD) durch die Straßen von New York Ciry. Ganz so locker ging es in der Debatte im UN-Sicherheitsrat am Donnerstag nicht zu, ganz im Gegenteil. Dort brandmarkte Maas die Angriffe der syrischen Regierungstruppen und Russlands auf die Zivilbevölkerung in der umkämpften Provinz Idlib als Kriegsverbrechen gebrandmarkt und forderte Konsequenzen. Foto: dpa/Michael Kappeler