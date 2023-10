Bund und Länder Ausloten eines überparteilichen Migrationskompromisses

Rhein dankte Scholz für die Einladung zum Gespräch. „So, glaube ich, kann man ein Land wirklich so führen, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, die kümmern sich, die haben das im Griff und die machen große Schritte.“ Entscheidungen wurden am Freitagabend aber nicht erwartet. Diese soll es erst bei der nächsten MPK am 6. November geben, an der auch Scholz teilnehmen wird. Der Kanzler sah das Treffen nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit als „Informationsgespräch“ und „Meinungsaustausch“.