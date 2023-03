Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland : Flugabwehrtraining im Wald -- für den Krieg in der Ukraine

Die mobile Abschussrampe des Flugabwehrsystems „Iris-T“ hier mit aufgeladenen Lenkflugkörpern. Hinter der Frontscheibe liegt eine blau-gelbe Flagge der Ukraine Foto: Bundeswehr

Luftverteidigung gilt im Abwehrkampf der Ukraine gegen die russischen Angreifer mit als das wichtigste Mittel. Zu Besuch bei ukrainischen Soldaten, der derzeit in Deutschland am Flugabwehrsystem „Iris-T“ trainiert werden

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Ein Waldstück irgendwo in Deutschland. Ein schweres Eisengittertor. Ein Wachdienst. Wo das ist? Geheim. Der Feind könnte mithören, mitlesen, Informationen sammeln, GPS-Daten speichern, Mobiltelefone anzapfen. Der Feind ist in diesem Fall groß, brutal und skrupellos: Russland. Gleich geht es rein in die Abteilung „Gamechanger“, wie ein Luftwaffenoffizier sagt, dorthin also, wo der Krieg in der Ukraine zugunsten des angegriffenen Landes gedreht werden könnte. Aber vorher werden die Besucher digital entkleidet: Handys abgeben, Ipads abgeben, Uhren abgeben, alles was sendet oder funkt muss in einen abstrahlsicheren Aluminiumkoffer mit Extrabeschichtung. Dann noch der Hinweis: Keine Ortsnamen, keine Familiennamen, keine Dienstgrade, keine Zeitangaben. Ortsangabe: „Wir sind im Wald“, sagt ein Offizier.

Am Donnerstag, 09.12 Uhr, legt Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung zu einem Jahr „Zeitenwende“ im Bundestag offen, dass „in den nächsten Wochen“ noch ein „zusätzliches Luftverteidigungssystem Iris-T auf den Weg in die Ukraine“ gebracht werde. Ein System „Iris-T“ ist schon im Land. Und genau darum geht es hier in diesem abgeschirmten Waldstück, einem Bundeswehrgelände. Um Training und Ausbildung ukrainischer Soldaten am Flugabwehrsystem „Iris-T-SLM“, wobei „SLM“ für „Surface Launched Medium Range“ steht, mittlere Reichweite: 40 Kilometer nach vorne, 20 Kilometer nach oben.

Vor elf Tagen erst hat Boris Pistorius (SPD) mit großem Pressegefolge sehr öffentlich im niedersächsischen Munster das Training ukrainischer Soldaten am deutschen Kampfpanzer „Leopard 2“ und am Schützenpanzer „Marder“ verfolgt. Beobachtet von Kameras und mit öffentlichem Statement („Es geht um Tod und Leben“). Auch die Russen wissen spätestens seitdem, wo sich die Ukrainer das Panzer-Wissen für den nächsten Kampf holen. Im Falle des Flugabwehrsystems „Iris-T-SLM“, das einen Raum 360 Grad rundum gegen Drohnen, Hubschrauber, Kampfjets, Marschflugkörper und Raketen verteidigen kann, aber herrscht Geheimniskrämerei wie im Agentenkrimi. Dazu passt, dass am Ende dieses Termins am Hauptbahnhof einer deutschen Großstadt ein Mann in Zivil auftauchen wird, der quasi im Vorbeigehen den (dann wieder leeren) Alukoffer übernimmt und sich gemessenen Schrittes entfernt. Die Gäste haben Handys und Uhren inzwischen wieder zurück.

Ein deutscher Luftwaffenoffizier sagt in bestem Neudeutsch, „Iris-T“ sei nun einmal „highly sophisticated“, also Spitzentechnologie, und könne, wenn sie richtig eingesetzt werde, dem Krieg eine Wende geben. Deswegen müsse alles getan werden, damit die deutschen Ausbilder und ihre ukrainischen Auszubildenden wie auch deren Familien geschützt seien.

Wollen die russischen Aggressoren beispielsweise ein Elektrizitätswerk oder ein Krankenhaus in der Ukraine angreifen, kann „Iris-T“ die anfliegende Waffe des Angreifers zerstören. Schutz von Infrastruktur und Schutz von Bevölkerung. Den „Leopard 2“ würden die russischen Streitkräfte schon kennen, „Iris-T“ hingegen sei „State of the art“, das Beste vom Besten was Nato-Truppen auf dem Gebiet der Luftverteidigung zu bieten hätten. So modern, dass selbst die Bundeswehr aktuell noch kein System „Iris-T“ auf dem Hof hat. Sechs dieser Flugabwehrsysteme sollen bis 2025 „zulaufen“, die Haushälter im Bundestag wissen schon Bescheid. Die Bundeswehr schult die ukrainischen Streitkräfte nur taktisch, analog zu dem bei Truppe bisher eingesetzten und veralteten Flugabwehrsystem „Ozelot“, wie ein Luftwaffenmann sagt. Am neuen System „Iris-T“ selbst unterstützt der Hersteller Diehl Defense, der aber keinerlei Angaben zu Kosten oder Lieferfristen machen kann – oder will.

Auch in diesem Waldstück freuen sich Bundeswehr-Offiziere über die Zeitenwende. Man komme dadurch weg von „starren Rüstungsprozessen“ und könne Großgerät wie „Iris-T“ mit 360-Grad-Radar, Gefechtsstand und Abschussgerät nun „viel schneller beschaffen“. Die Bundeswehr tatsächlich nur bedingt abwehr- und einsatzbereit?, wie es etwa Heeresinspekteur Alfons Mais beschrieben hat. Schmunzeln in den Gesichtern, Grummeln am Tisch. „Stimmt“, sagt einer. „Stimmt“, sagt auch ein anderer, wendet den Mangel dann aber ins Positive. „Bedingt abwehrbereit“ heiße auch, „dass wir die Basis haben, wieder richtig abwehrbereit zu werden“.