Handel und Industrie dagegen : Ausbeutung in der Produktion: Streit über Lieferkettengesetz

Berlin Die Einkaufstempel der deutschen Fußgängerzonen bieten sie massenhaft an: Waren, die in Asien oder Afrika produziert wurden. Immer noch werden Menschen bei der Herstellung vielfach ausgebeutet. Doch über ein Gesetz dagegen wird kontrovers diskutiert.

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatten am Dienstag angekündigt, dass die Bundesregierung ein solches Gesetz bald auf den Weg bringen wolle. Schokolade, Schuhe, Kleidung, Kaffee und andere Waren für den deutschen Markt sollen nicht mehr unter Missachtung der Menschenwürde und durch Kinderarbeit hergestellt werden - etwa in Entwicklungsländern in Afrika oder Asien. Heil drückt bei dem Vorhaben aufs Tempo. Sein Ziel sei, „dass wir in den nächsten Wochen im Kabinett eine Verständigung zu den Eckpunkten für ein Lieferkettengesetz hinbekommen, möglichst im August, und dann in die Gesetzgebung einzutreten“, sagte Heil der „Passauer Neuen Presse“.