60. Münchner Sicherheitskonferenz Friedensmusik in stürmischen Zeiten

Nicht eingeladen in München sind auch in diesem Jahr: Der politische Outlaw Nordkorea –- wie auch offizielle Vertreter der Russischen Föderation, wo deren Außenminister Sergej Lawrow ein Stammgast in München war – bis zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Heusgen verweist auch darauf, dass Russlands Machthaber Wladimir Putin wegen des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs gegen ihn in Deutschland sofort verhaftet würde. Friedensverhandlungen zwischen Russland und der angegriffenen Ukraine wären ohnehin erst möglich, wenn Putin sich durchringen würde, die Regierung in Kiew, die der Kreml-Chef ein „Regime“ nennt, anzuerkennen. Die Konferenz plant derweil mit der Teilnahme des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, von dem es heißt, er kommt am Freitag nach Berlin. Heusgen sagt dazu: „Wolodymyr Selenskyj ist eingeladen, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er (nach München) kommt.“ Der ukrainische Präsident dürfte dann, wie schon 2022, als er noch kurz vor dem russischen Angriff zur Sicherheitskonferenz nach München reiste, die Bühne im Tagungshotel „Bayerischer Hof“ nutzen, um vor allem bei westlichen Staaten für weitere Waffenhilfe für seine Truppen zu werben. 2023 ließ er sich per Video zuschalten -- in Olivgrün, Statement eines Präsidenten im Krieg. Besonders dringlich: der Wunsch nach deutschen Marschflugkörpern vom Typ „Taurus“. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz zögert hier bislang. Vielleicht hilft dabei ein Gespräch in einem der Hinterzimmer des Hotels. Auch dafür ist die Konferenz gemacht.