Ende eines monatelangen Streits Aufatmen in der Koalition: Heizungsgesetz passiert Bundestag

Zuvor allerdings geht es im Bundestag hoch her. Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge ist die erste Rednerin an diesem Tag. „Die neuen Regeln richten sich nur an die, die sich sowie für eine neue Heizung entscheiden“, ruft Dröge. „Alle Formen klimafreundlichen Heizens werden in Zukunft auch möglich sein“. Sie betont, dass das Gesetz vor allem Sicherheit biete. Und sie räumt ein: „Wir haben es uns gegenseitig nicht leicht gemacht in diesen Verhandlungen, wir haben Verunsicherung damit erzeugt, die nicht nötig gewesen wäre.“ Das müsse in Zukunft besser werden. Jetzt aber würden alle Fraktionen der Regierung Verantwortung übernehmen. Habeck hört als einer der wenigen auf der Regierungsbank Dröges Rede aufmerksam zu.