Castor-Zug rollt nach Biblis : Atommüll-Transport erreicht Hessen

Biblis Erstmals seit Jahren gibt es wieder einen größeren Rücktransport von Atommüll in Castoren nach Deutschland. In Niedersachsen ist es trotz der Ankündigungen der Atomkraftgegner ruhig geblieben.

Gegen 00.50 Uhr habe der Zug die hessische Landesgrenze passiert, teilte die Polizei mit. Der 600 Meter lange Zug mit sechs Castoren aus der britischen Atomanlage Sellafield soll in ein Zwischenlager an dem stillgelegten Kernkraftwerk in Biblis (Kreis Bergstraße) rollen. Die Ankunft dort wird für Mittwochmorgen erwartet. Am Dienstagabend hatte der Zug den niedersächsischen Hafen Nordenham verlassen.